Транспорт
Челнинские известияСтала известна стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань
Легковые автомобили смогут ездить по трассе Москва-Казань не более чем за 2,5 тысячи рублей в целом за весь километраж платной зоны, а для грузовых транспортных средств цена проезда составит максимум 6-7 тысяч рублей, рассказал глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщают РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Cистему безбарьерной оплаты проезда могут внедрить на будущей трассе Москва - Казань
Агентство Москва08:00
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Происшествия
Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100
Пассажир самолёта SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя, Андрей Макаров сообщил, что экипаж во время ЧП работал грамотно.
RT на русском 13:22
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 13:19
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru 30 октября в 12:38
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой перед концертом в Минске сделали необычный подарок
Алла Пугачева прибыла в Минск с концертом, билеты на который раскупили задолго до дня мероприятия.
Bimru.ru 08:07
Общество
МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт
Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.
Право.ру 04:59
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone II представили в России
Покупатели, оформившие заказ на игровой смартфон до 15 ноября, получат в подарок игровую гарнитуру Asus ROG Cetra, которая отдельно стоит 6 790 рублей.
Astera 11:28
Общество
«Лента» закроет часть магазинов в Петербурге
Торговая сеть «Лента» планирует закрыть часть магазинов в Петербурге. Сокращение коснется нерентабельных точек.
ФАН 13:03
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Политика
Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России
Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Газета.Ru 11:02
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20