Транспорт

Челнинские известияЧелнинские известияСтала известна стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань

Легковые автомобили смогут ездить по трассе Москва-Казань не более чем за 2,5 тысячи рублей в целом за весь километраж платной зоны, а для грузовых транспортных средств цена проезда составит максимум 6-7 тысяч рублей, рассказал глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщают РИА Новости.
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За проезд по новой платной трассе Москва - Казань хотят брать по 2,5 тысячи рублей

Вечерняя Казань09:04

Cистему безбарьерной оплаты проезда могут внедрить на будущей трассе Москва - Казань

Агентство Москва08:00

Проезд грузовика по новой трассе из Москвы в Казань будет стоить максимум 6 тыс. руб., «легковушки» - 2,5 тыс. - ГК «Автодор»

Финмаркет08:31

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва — Казань

РИА Новости08:30

«Автодор» предложил брать с грузовиков за проезд по ВСМ «Москва-Казань» 6000 рублей

Интерфакс08:27

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском08:21

Глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань

РБК08:53
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