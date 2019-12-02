Общество

ИзвестияИзвестияИсточник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Комментировать154

Подробнее о событии

СМИ рассказали о ходе разработки нового российского авианосца

Life.ruвчера в 20:49

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Известиявчера в 23:32

Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца

Взгляд.рувчера в 21:51

Россия может создать авианосец с водоизмещением в 70 тыс. тонн

Газета.Ruвчера в 20:59

«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца

РБК04:30

Источник спрогнозировал траты на новый российский авианосец

RT на русскомвчера в 20:55

Источник оценил стоимость разработки нового российского авианосца

РИА Новостивчера в 19:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики

Газета Кемерова 06:34
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Футбол

Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Народные новости 29 ноября в 17:31
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Российская газета 06:37
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Экономика

Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
ГЛАС.RU 00:29
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Шоу-бизнес

Звезда «Дом 2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru 06:35
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Футбол

Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Спорт-Экспресс 05:43
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности флота

REGNUM 06:10
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и шин

В России с 1 декабря вступила в силу обязательная маркировка духов, фотокамер, шин и некоторых предметов одежды и постельного белья.
Мойка78 вчера в 08:07
Происшествия

В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку

Российская газета 05:35
Спорт

Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира

В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Pravda.Ru 03:16
Общество

На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Российская газета 06:24
Политика

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Аргументы недели вчера в 23:12
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Армия и оружие

Россия применяет в Сирии боевых роботов

В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
REGNUM 06:59
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Технологии

TSMC стала самой дорогой компанией Азии, обойдя Samsung

Неудивительно, что TSMC недавно стала крупнейшей и самой дорогостоящей компанией Азии с рыночной капитализацией более 8,02 трлн новых тайваньских долларов, что равняется примерно $262,75 млрд.
3DNews 03:47
Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

RT на русском 03:51
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
SakhaNews 06:44
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное