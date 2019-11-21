Экономика
RT на русском«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
Ранее сообщалось, что подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга. На закрытии торгов 20 ноября стоимость акции «Газпрома» составляла 248,01 рубля.
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Происшествия
Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Здоровье
На ремонт раскритикованного Морозовым ульяновского облтубдиспансера выделят 2 000 000 рублей
Мгновенную реакция на критику губернатора Сергея Морозова продемонстрировали в Минздраве Ульяновской области.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Наука
Люди могут вести нормальный образ жизни лишь с одной половиной мозга
Даже если у человека имеется только половина мозга, это не может помешать ему вести нормальный образ жизни, об этом говорят результаты обследования людей, переживших хирургическую операцию на головной мозге.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Наука
Раковые ДНК позволяют опухолям эволюционировать быстро
Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Здоровье
Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина
Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Общество
В «Трезвой России» прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
Спорт
State of Decay 2 добавят в Steam в начале 2020 года
Общество
«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»
По данным газеты «Коммерсантъ», «Яндекс» профинансирует большую часть производства нового сезона сериала и станет его сопродюсером.
Спорт
Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Политика
США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35
В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций в отношении Египта, если покупка все-таки состоится.
Экономика
Центробанк пожаловался на ограниченные возможности по защите дольщиков
Возможности Центробанка по защите прав участников дольщиков ограничены.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Происшествия
В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы
В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымские управление МЧС.
Экономика
Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO
От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Происшествия
В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами
В Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба ФСБ.
Игры
Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.