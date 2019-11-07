Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, отмечалось, что первый поезд из Северной столицы на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Политика Германия загружает «Северный поток-2» Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.

Происшествия Росавиация предупредила AZUR air о риске ограничения ее работы Росавиация потребовала от AZUR air до 22 ноября устранить все проблемы и замечания, выявленные в ходе проверки в части обеспечения безопасности полетов.

Армия и оружие Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.

Политика Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.

Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова могла сделать ЭКО, чтобы родить мальчика Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прибегла к процедуре ЭКО, чтобы родить мальчика.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Армия и оружие Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160 Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Происшествия Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.

Армия и оружие Спецслужбы Турции задержали более десяти родственников аль-Багдади Силы безопасности Турции задержали более десяти родственников главаря «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Здоровье У Sakh.com не получилось подтвердить среднюю зарплату сахалинских врачей в 160 тысяч рублей В конце октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на совещании в Светлогорске (Калининградская область), сообщил, что средняя зарплата врача в островном регионе — 160 тысяч рублей.

Общество Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма» Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.