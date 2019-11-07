Транспорт

ТАССТАССНачинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым

Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября. Приобрести билет можно будет на сайте "Гранд Сервис Экспресс" и в ж/д-кассах. Об этом ранее сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", который будет работать на этом направлении.
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