Транспорт
ТАССНачинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября. Приобрести билет можно будет на сайте "Гранд Сервис Экспресс" и в ж/д-кассах. Об этом ранее сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", который будет работать на этом направлении.
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Севастополю — плацкарт, Симферополю — двухэтажные поезда. Сколько стоят билеты на «Таврию»?
Независимое телевидение Севастополя12:45
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Происшествия
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
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Общество
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Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
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Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, пробив Бобровского
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