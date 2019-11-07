Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПродажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Пассажиров будут обслуживать в именных составах дальнего следования "Таврия".
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