Экономика

Русская ПланетаРусская ПланетаЕдинственная страна победит от резкого падения цен на нефть

От резкого падения цен на нефть выиграет одна страна — Индия, которая импортирует свыше 80% энергоресурсов. Сложившуюся в мире ситуацию назвали подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

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Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

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Эксперты назвали страну, которая больше всего выиграет от обрушения цен на нефть

НТВвчера в 05:16
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Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
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Газета.Ru вчера в 22:35
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Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
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