От резкого падения цен на нефть выиграет одна страна — Индия, которая импортирует свыше 80% энергоресурсов. Сложившуюся в мире ситуацию назвали подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.

Единственная страна победит от резкого падения цен на нефть

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