Экономика

ИзвестияИзвестияНазвана страна с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как сообщает Bloomberg, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличиться примерно до $15 млрд.
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