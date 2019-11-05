Как сообщает Bloomberg, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличиться примерно до $15 млрд.

Общество В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.

Общество Державшийся с 1922 года температурный рекорд побит в Москве Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал возможность того, что установленный 5 ноября 1922 году рекорд (плюс 10,3 градуса) будет побит.

Политика Для смартфонов вводят обязательный российский софт Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Общество Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.

Политика Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием «Турецкого потока» Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году, сообщил во вторник в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.

Политика Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Происшествия В Саратовской области сгорели 10 тысяч кроликов Пожар в фермерском хозяйстве в Энгельсском районе Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Шоу-бизнес Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме Актриса Кристина Асмус заявила, что против неё в интернете проводится организованная травля из-за эротической сцены в её последнем фильме.

Происшествия Женщина и двое детей погибли на пожаре в Башкирии В Башкортостане в результате пожара погибли двое детей и женщина. ЧП произошло в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики.

Политика Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Экономика Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.