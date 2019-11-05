Экономика
ИзвестияНазвана страна с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как сообщает Bloomberg, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличиться примерно до $15 млрд.
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Общество
В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года
На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Общество
Державшийся с 1922 года температурный рекорд побит в Москве
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал возможность того, что установленный 5 ноября 1922 году рекорд (плюс 10,3 градуса) будет побит.
РБК 05:09
Политика
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Российская газета 06:49
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Политика
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году, сообщил во вторник в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.
РИА Новости 05:33
Политика
Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:32
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
В Саратовской области сгорели 10 тысяч кроликов
Пожар в фермерском хозяйстве в Энгельсском районе Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.
Saratovnews 00:22
Спорт
За фермером Красноярского края Василием Камоцким следят его подписчики
Ролик за два дня посмотрели 21 тысяч подписчиков.
АиФ Красноярск вчера в 03:00
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме
Актриса Кристина Асмус заявила, что против неё в интернете проводится организованная травля из-за эротической сцены в её последнем фильме.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Происшествия
Женщина и двое детей погибли на пожаре в Башкирии
В Башкортостане в результате пожара погибли двое детей и женщина. ЧП произошло в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики.
Свободная Пресса вчера в 23:14
Общество
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:24
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Политика
Кремль отказался давать оценки по расследованию дела Ивана Голунова
В Кремле не считают, что расследование дела Ивана Голунова затягивается.
BFM.ru 06:10
Авто
Infiniti показала силуэт нового кроссовера QX55
Компания Infiniti официально представила первое фото своей новой модели – кроссовера QX55.
Автостат 00:38
Кино
Рецензия на сериал «Темные начала» с Джеймсом Макэвоем
5 ноября стартует сериал "Темные начала" — экранизация одноименной фэнтези-трилогии Филипа Пулмана.
Газета.Ru вчера в 04:46
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Газета.Ru вчера в 18:29