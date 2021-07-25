Матыцин поздравил первую российскую чемпионку Игр в Токио Бацарашкину

На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять лет назад Виталина выиграла „серебро“, а сейчас завоевала долгожданное и заслуженное „золото“, да ещё и с олимпийским рекордом.