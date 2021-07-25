Lenta.ruНазвана страна с самым большим госдолгом"Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", - отметил эксперт.РИА Новости"Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония - 234%, Великобритания - 144%, США - 160%, еврозона - 120,4%", - указал собеседник агентства.РИА НовостиКрупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин.РИА Новости"В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", - напомнил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUФАНЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняС чего всё началосьРуководитель ЦСР перечислил страны с самым большим государственным долгомКрупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин.ПРАЙМ01:43Подробнее о событииЯпония и США стали лидерами по госдолгу в миреКомсомольская правда04:44Названа страна с самым большим госдолгомРоссийская газета04:36Руководитель ЦСР перечислил страны с самым большим государственным долгомПРАЙМ01:43Названы лидеры рейтинга стран с самым большим государственным долгомЭкономика сегодня04:10Развитые страны демонстрируют максимальные показатели по госдолгуФАН04:03Названа страна с самым большим госдолгомLenta.ru03:18Названы страны с самым большим госдолгомЦентральная Служба Новостей04:14Показать ещёОценить23Поделиться