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Экономика

Названа страна с самым большим госдолгом

"Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", - отметил эксперт.
РИА Новости
"Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония - 234%, Великобритания - 144%, США - 160%, еврозона - 120,4%", - указал собеседник агентства.
РИА Новости
Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин.
РИА Новости
"В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", - напомнил он.
РИА Новости

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