В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии. Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, футболист отужинал в компании друзей и жены Дарьи Валитовой.

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

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