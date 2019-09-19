Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазвана сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии. Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, футболист отужинал в компании друзей и жены Дарьи Валитовой.
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После выхода из колонии Кокорин потратил в ресторане 73 тысячи рублей

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Стало известно, сколько потратил Кокорин на праздничный ужин после выхода из тюрьмы

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Кокорин после выхода на свободу поужинал в ресторане на 73 тысячи рублей

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