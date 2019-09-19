Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии. Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, футболист отужинал в компании друзей и жены Дарьи Валитовой.
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с чего всё началось
Как сообщает Mash
, для вечернего банкета по случаю освобождения футболист «Зенита» выбрал закрытый ВИП-зал стейк-ресторана на Кутузовском проспекте в Москве.
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Кокорин устроил вип-банкет на 73 тысячи рублей после выхода из колонии

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