Общество
Газета.RuНазвана сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии. Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, футболист отужинал в компании друзей и жены Дарьи Валитовой.
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с чего всё началось
Как сообщает Mash, для вечернего банкета по случаю освобождения футболист «Зенита» выбрал закрытый ВИП-зал стейк-ресторана на Кутузовском проспекте в Москве.Sport24.ru05:28
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Происшествия
Трое омских подростков изнасиловали 14-летнюю девочку
Evo-rus.com 02:20
Происшествия
Экс-руководителей АЭС «Фукусима-1» признали невиновными
Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.
Pravda.Ru 05:02
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55
Космос
Крымский астроном впервые в истории открыл межзвездную комету
Крымский астроном впервые в истории открыл межзвездную комету.
Независимое телевидение Севастополя 06:27
Происшествия
Российский пилот перебрал с алкоголем и оказался в полиции
Российский пилот авиакомпании Azur Air не смог выполнить внезапно назначенный рейс из-за большого количества выпитого алкоголя и оказался в полиции.
Lenta.ru 07:59
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
Политика
Лавров: Москва озабочена атакой на саудовские нефтеобъекты
Россия серьезно озабочена атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РЕН ТВ 08:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская перестала скрывать отношения с солистом «Иванушек»
Свидетели ужина телеведущей и «иванушки» засняли, как Барановская и Туриченко обмениливались вовсе не дружескими поцелуями, мило флиртовали и не скрывались от публики.
Passion.ru 05:32
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России
В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Коммерсантъ 08:27
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Политика
Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.
Lenta.ru 08:38
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Авто
Представили обновленный кроссовер Honda CR-V
Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.
Новые автомобили 00:41
Политика
В Раде раскрыли детали «формулы Зеленского» по Донбассу
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко рассказал о «формуле Зеленского» по урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 08:17
Экономика
Правительство России одобрило повышение МРОТ на 7,5%
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. руб. в месяц, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, разосланного в четверг.
РБК 08:33