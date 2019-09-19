с чего всё началось

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии. Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, футболист отужинал в компании друзей и жены Дарьи Валитовой.

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

Происшествия Экс-руководителей АЭС «Фукусима-1» признали невиновными Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.

Происшествия Российский пилот перебрал с алкоголем и оказался в полиции Российский пилот авиакомпании Azur Air не смог выполнить внезапно назначенный рейс из-за большого количества выпитого алкоголя и оказался в полиции.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Хоккей Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс» В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.

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Происшествия Задержан бывший вице-президент «Анжи» Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.

Политика Лавров: Москва озабочена атакой на саудовские нефтеобъекты Россия серьезно озабочена атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Юлия Барановская перестала скрывать отношения с солистом «Иванушек» Свидетели ужина телеведущей и «иванушки» засняли, как Барановская и Туриченко обмениливались вовсе не дружескими поцелуями, мило флиртовали и не скрывались от публики.

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Общество Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Политика Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.

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Футбол Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

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Политика В Раде раскрыли детали «формулы Зеленского» по Донбассу Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко рассказал о «формуле Зеленского» по урегулированию конфликта в Донбассе.