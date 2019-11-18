Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут» (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ОАК.

с чего всё началось

Сумма портфеля «твердых» заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут», составила около $9 млрд. Об этом 18 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники. Уточняется, что данную сумму составляет только лизинг, в нее не входят такие расходы, как техобслуживание и страховка.

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

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