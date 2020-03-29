Коронавирус
РИА НовостиНазвана температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Наибольшая активность вируса зафиксирована при температуре около +4 °C. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 идёт на спад лишь через две недели.RT на русском06:55
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Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Авто
Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Частный российский дизайнер выложил в интернете несколько изображений рендерной модели Mercedes-Benz W206.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
90‑летний пациент с коронавирусом скончался в Москве
У 90-летнего пациента были и другие заболевания: хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Общество
Резкое похолодание придет в Москву уже через несколько часов
Ранее Вильфанд сообщил, что непогода придет в столицу в понедельник.
Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Общество
Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Авто
Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавируса.
Общество
Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек
Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
Общество
Власти Уфы разогнали жаривших в парке шашлык жителей
В Уфе сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами разогнали проигнорировавших просьбу о соблюдении изоляции местных жителей с территории парка.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Армия и оружие
Россия сразу вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане
Сразу 18 кораблей были выведены 26 марта с главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова высказалась о походе отца на вечеринку с Лещенко
Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прокомментировала ажиотаж в соцсетях вокруг вечеринки представителей отечественной эстрады, вскоре после которой в больницу в Коммунарке увезли Льва Лещенко и Игоря Николева.
Кино
Режиссер фильма «Горько!» назвал проблемы российской киноиндустрии
Першин признает, что российским сценаристам трудно конкурировать с западными, поскольку те имеют больше опыта в съемках фильмов.