с чего всё началось

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

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