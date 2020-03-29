Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Наибольшая активность вируса зафиксирована
 при температуре около +4 °C. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 идёт на спад лишь через две недели.
RT на русском06:55

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Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус

Московский Комсомолец04:46

Учёные определили температуру активизации коронавируса

RT на русском06:55

Названа температура, при которой активируется коронавирус

Life.ru05:21

Названа «любимая» температура коронавируса

Lenta.ru08:58

Названы температура и время активности коронавируса

Вести.Ru04:40

Учёные из Гонконга назвали температуру активации коронавируса

News.ru03:24

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости02:48
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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:37
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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
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Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Частный российский дизайнер выложил в интернете несколько изображений рендерной модели Mercedes-Benz W206.
Car.ru вчера в 13:58
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

90‑летний пациент с коронавирусом скончался в Москве

У 90-летнего пациента были и другие заболевания: хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.
Радио 1 05:48
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
BFM.ru 09:15
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

Резкое похолодание придет в Москву уже через несколько часов

Ранее Вильфанд сообщил, что непогода придет в столицу в понедельник.
ТАСС 10:28
Общество

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
РБК 07:46
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Общество

Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:31
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Авто

Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

АвтоВзгляд вчера в 01:25
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Здоровье

Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавируса.
РИА Новости 08:00
Общество

Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек

Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
РИА Новости 10:33
Общество

Власти Уфы разогнали жаривших в парке шашлык жителей

В Уфе сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами разогнали проигнорировавших просьбу о соблюдении изоляции местных жителей с территории парка.
Газета.Ru 10:38
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
SMINEWS в Иванове 06:26
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Армия и оружие

Россия сразу вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

Сразу 18 кораблей были выведены 26 марта с главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке.
Shraibikus News 02:17
Шоу-бизнес

Дочь Пескова высказалась о походе отца на вечеринку с Лещенко

Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прокомментировала ажиотаж в соцсетях вокруг вечеринки представителей отечественной эстрады, вскоре после которой в больницу в Коммунарке увезли Льва Лещенко и Игоря Николева.
Московский Комсомолец 09:12
Кино

Режиссер фильма «Горько!» назвал проблемы российской киноиндустрии

Першин признает, что российским сценаристам трудно конкурировать с западными, поскольку те имеют больше опыта в съемках фильмов.
Слово и Дело 09:43
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