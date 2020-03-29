Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Наибольшая активность вируса зафиксирована
 при температуре около +4 °C. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 идёт на спад лишь через две недели.
RT на русском06:55

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Названа температура активизации коронавируса

Взгляд.ру07:22

Учёные определили температуру активизации коронавируса

RT на русском06:55

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости02:48

Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус

Московский Комсомолец04:46

Названы температура и время активности коронавируса

Вести.Ru04:40

Учёные из Гонконга назвали температуру активации коронавируса

News.ru03:24

Учёные из Гонконга выяснили, сколько коронавирус может прожить на медицинской маске

Царьград05:13
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Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Происшествия

Первые случаи коронавируса зафиксированы в Омской области

Правительство Омской области сообщило о первых случаях заболевания коронавирусом в регионе. COVID-19 подтвердился у трёх человек.
News.ru вчера в 16:10
Общество

В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 04:34
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Московский Комсомолец 08:32
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Футбол

Некоторые украинские клубы не хотят платить футболистам зарплату

Некоторые команды чемпионата Украины не хотят платить футболистам зарплату из-за пандемии коронавируса, сообщает "Футбол NEWS".
Газета.Ru 04:35
Общество

Гордон Браун предлагает создать мировое правительство

Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Shraibikus News 07:38
Политика

Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса

Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.
REGNUM 07:14
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся

Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
RuNews24.ru 05:20
Происшествия

Вторая заболевшая COVID-19 жительница Саратова прилетела из Европы

Заболевшая коронавирусом жительница Саратова после поездки в Австрию и Германию через Москву самолетом вернулась домой, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 06:57
Транспорт

В Сочи запретили въезд в город через автомобильный пост Магри

В Краснодарском крае закрыты 35 автовокзалов, в том числе и сочинский. Официальные рейсы между городами края остановлены.
Sochinews 06:46
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Здоровье

Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса

Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.
News.ru 02:25
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Ведомости 07:25
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири

Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, «Рома» и «Севилья».
Чемпионат 03:04
Общество

Военный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля

Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 13:43
Общество

Чемпион НБА Джей Ар Смит назвал Трампа клоуном из-за ситуации с коронавирусом

Бывший защитник «Кливленда» Джей Ар Смит нелицеприятно отозвался о президенте США Дональде Трампе из-за ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс 08:39
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Общество

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин

Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:12
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