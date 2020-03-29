с чего всё началось

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Футбол Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией» Бывшие игроки футбольного клуба «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков ответили на сообщения о том, что матч между петербургской командой и мюнхенской «Баварией» имела договорной характер.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.

Авто Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206 Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.

Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

Культура Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Общество Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.

Общество Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.

Политика Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".

Общество Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.

Общество Две трети пожилых москвичей соблюдают режим самоизоляции Согласно информации геотаргетинга мобильных телефонов, две трети столичных абонентов старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.