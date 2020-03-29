Коронавирус
РИА НовостиНазвана температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
Читать в источнике
Оценить204
с чего всё началось
Наибольшая активность вируса зафиксирована при температуре около +4 °C. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 идёт на спад лишь через две недели.RT на русском06:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Как сообщается на сайте «Автоновости дня», в Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo.
Футбол
Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией»
Бывшие игроки футбольного клуба «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков ответили на сообщения о том, что матч между петербургской командой и мюнхенской «Баварией» имела договорной характер.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Авто
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Политика
Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером
Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Общество
В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса
Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.
Происшествия
Под Ярославлем госпитализировали москвича с подозрением на коронавирус
Житель Москвы, приехавший с семьей отдыхать в Переславль-Залесский Ярославской области, госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщило правительство региона.
Общество
Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
Общество
Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Общество
Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса
Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
Футбол
Экс-игрок «Спартака»: «Думаю, у Черчесова не очень хороший характер»
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
Две трети пожилых москвичей соблюдают режим самоизоляции
Согласно информации геотаргетинга мобильных телефонов, две трети столичных абонентов старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.