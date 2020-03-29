Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

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