Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
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Названа температура, при которой активируется коронавирус

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Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус

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