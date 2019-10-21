Футбол
Газета.RuНазвана третья пятерка претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало третью пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
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Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Политика
Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Михаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы Совета по правам человека при президенте России.
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
Происшествия
В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Наука
Шестой палец впервые нашли у мадагаскарского примата
Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Политика
Россия спишет долг очередной африканской стране
Остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие».
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Футбол
Ученые выявили опасность футбола для головного мозга
Оказалось, что бывшие профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще страдают от повреждений мозга по сравнению с другими людьми.
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Общество
Коломойский оценил песню о Гонтаревой, чья «хата сгорела от стыда»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оценил юмористический номер студии "Квартал 95" с участием народного хора имени Григория Веревки на инцидент с пожаром в доме бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и картошкой
Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город.
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
Происшествия
Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения
В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ
Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ.