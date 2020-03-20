Коронавирус

Deita.ruDeita.ruНазвана вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата

Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
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с чего всё началось

Всех касаются: можно ли подхватить коронавирус от денег из банкомата

Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку.
Известия17:01

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Коронавирус может передаваться через деньги, предупредили в банках

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Всех касаются: можно ли подхватить коронавирус от денег из банкомата

Известия17:01

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РИА Новости18:49

Названа вероятность заразиться коронавирусом от денег из банкомата

Lenta.ru18:16

Банки предупредили о возможности заражения коронавирусом от денег из банкомата

URA.Ru19:46
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Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

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Коммерсантъ 20:34
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Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

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В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
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По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
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Туроператорам объявят «мораторий на банкротство»

Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.
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В Алтайском крае суд оштрафовал экс-начальника лесничества

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Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
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На Украине заявили о вероятной гибели страны

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