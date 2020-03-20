Коронавирус
Deita.ruНазвана вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата
Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
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с чего всё началось
Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку.Известия17:01
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Банки рассказали об угрозе заражения коронавирусом от денежных купюр
Общественное телевидение России19:50
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Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Технологии
«Тинькофф Мобайл» начал подключать виртуальные сим-карты eSIM
Виртуальный оператор связи «Тинькофф Мобайл» начал подключать пользователей с использованием технологии eSIM, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Гаджеты
Nokia представила новый «антикризисный» смартфон
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Экономика
Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
Здоровье
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться
Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store
В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Футбол
БАТЭ с поражения начал новый сезон чемпионата Беларуси
Общество
В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Туроператорам объявят «мораторий на банкротство»
Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.
Происшествия
В Алтайском крае суд оштрафовал экс-начальника лесничества
Суд назначил экс-начальнику штраф в размере 25 тыс. руб.
Культура
Церемонию награждения «Золотой маски» перенесли из-за коронавируса
Церемонию награждения российской национальной театральной премией «Золотая маска» перенесли из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".