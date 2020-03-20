Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку.

с чего всё началось

Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.

Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата

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