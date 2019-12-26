Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

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