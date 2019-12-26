Происшествия
RT на русскомПосле аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
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Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Общество
Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Хоккей
Швеция в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ
Кино
Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
В Сети появился второй трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены» с Мэттью МакКонахи и Генри Голдингом в главных ролях.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
В России с 1 января 2020 грядет повышение цен на авто.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Единоборства
Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу своего поединка с американцем Куинтоном Джексоном.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Армия и оружие
Учения войск НАТО немецкие СМИ назвали репетицией нападения на Россию
Учения стран НАТО "Защитник Европы", запланированные на начало 2020 года, станут для Североатлантического альянса репетицией в подготовке к наступлению на Россию.
Политика
Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян
Президент России Владимир Путин засомневался в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Технологии
Windows упростит установку сторонних драйверов
Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
Шоу-бизнес
Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Политика
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России.
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11
Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Шоу-бизнес
Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье
Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Футбол