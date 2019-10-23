Происшествия

RT на русскомRT на русскомПричиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода

Трое сотрудников рудника Таймырский компании «Норникель» скончались, по предварительным данным, из-за недостатка кислорода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов.
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Названа предварительная причина гибели трех рабочих на руднике в Красноярском крае

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Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

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РИА Новости 02:43
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Признание Киевом Крыма как части российской территории может стать залогом для дальнейших переговоров о морской границе между Украиной и Россией.
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Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
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