Трое сотрудников рудника Таймырский компании «Норникель» скончались, по предварительным данным, из-за недостатка кислорода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов.

Причиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода

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