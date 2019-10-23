Происшествия
RT на русскомПричиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода
Трое сотрудников рудника Таймырский компании «Норникель» скончались, по предварительным данным, из-за недостатка кислорода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия
Два человека погибли в центре Киева из-за взрыва
Аргументы недели 06:24
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Футбол
Тульский «Арсенал» усилился двумя футболистами солигорского «Шахтера»
Bookmaker-ratings.ru 04:28
Происшествия
В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество
В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Армия и оружие
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией
22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.
RT на русском 06:33
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Адвокат заявил об отмене дела против челябинского экс-губернатора
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского отменено следственным департаментом МВД РФ в связи с его необоснованностью и незаконностью, сообщил РИА Новости в среду адвокат Дубровского Рустам Курмаев.
РИА Новости 02:43
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы в России
Автоэксперты составили рейтинг самых недорогих кроссоверов для зимних условий в России.
МедиаПоток 21 октября в 05:00
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Политика
Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Lenta.ru 04:58
Футбол
Представлен список номинантов на «Золотой мяч»
Росбалт вчера в 03:32
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Политика
МИД РФ объяснил выгоду Киева от признания Крыма российским
Признание Киевом Крыма как части российской территории может стать залогом для дальнейших переговоров о морской границе между Украиной и Россией.
News.ru вчера в 08:34
Общество
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в православном монастыре
Российский православный телеканал "Спас" объявил о запуске реалити-шоу "Остров", которое продюсеры позиционируют как "первоее реалити со смыслом".
Весьма вчера в 23:52
Кино
Тизер: Netflix выпустит нового «Призрака в доспехах»
Российская газета 06:10
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
SM News вчера в 15:14
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Футбол
«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Пресс-служба «Ростова» показала, что осталось за кадром в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Чемпионат вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Наталья Краско чувствует себя использованной после развода
Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Bimru.ru 05:32
Спорт
Чемпионке Паралимпиады провели эвтаназию
Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках, бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет посредством эвтаназии.
Ридус 06:32