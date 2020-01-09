Происшествия
ИнтерфаксСК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите
В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.
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Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»
Забайкальский рабочийвчера в 22:05
Следком проверит информацию о пострадавших сноубордистах в Чите
Московский Комсомолец Читавчера в 22:02
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Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
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Общество
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Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.