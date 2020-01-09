В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

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