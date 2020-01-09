Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.
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Прокуратура начала проверку из-за упавших с подъёмника сноубордистов на Высокогорье

Чита.Ру02:59

Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАССвчера в 20:40

Прокурорская проверка организована из-за падения двух сноубордистов на «Высокогорье» в Чите

Zab.RU02:53

Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»

Забайкальский рабочийвчера в 22:05

Следком проверит информацию о пострадавших сноубордистах в Чите

Московский Комсомолец Читавчера в 22:02

Двух мужчин госпиталзировали после катания на горнолыжном склоне около Читы

Газета.Ruвчера в 21:46

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

Интерфакс00:44
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Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
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РИА Новости вчера в 15:23
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В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

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РБК 02:38
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Житель Петербурга два года хранил мумию на балконе

Труп мужчины был найден на балконе квартиры жителя Санкт-Петербурга. Скелетированная мумия находилась там два года.
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Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения

Повседневный образ жизни, а не генетическая предрасположенность, играет главную роль в развитии ожирения человека.
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В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

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Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК 02:14
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Политика

Китай назвал США главной причиной кризиса ядерной сделки по Ирану

«Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международного права и международных обязательств, оказание крайнего давления на Иран, а также препятствование выполнения договора другими сторонами являются главной причиной напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана», — цитирует его «РИА Новости».
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Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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На Алтае закрывают для туристов «Сибирское подворье»

Известный в Алтайском крае комплекс «Сибирское подворье», где проводили «АлтайФест», «Сибирскую масленицу» и другие праздники, закрывают для туристов.С 10 января здесь перестанут оказывать услуги для посетителей.
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
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Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
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Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

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«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
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Общество

Экипаж потерпевшего крушение в Иране украинского «Боинга»: Что известно о пилотах и бортпроводниках

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Общество

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

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Известия вчера в 20:47
Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
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