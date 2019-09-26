Представитель экстренных служб столицы назвал возможную причину пожара в хостеле на территории Измайловского кремля, передает РИА Новости.

Названа возможная причина пожара в хостеле на востоке Москвы

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