Происшествия
КоммерсантъПри пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в экстренных службах.
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Пять человек стали жертвами пожара, возникшего в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили во вторник в ГУ МЧС по городу. Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что пациенты были подключены к аппарату ИВЛ.ТАСС01:03
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При пожаре в больнице Святого Георгия погибли находившиеся в реанимации пациенты
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