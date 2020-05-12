Пять человек стали жертвами пожара, возникшего в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили во вторник в ГУ МЧС по городу. Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что пациенты были подключены к аппарату ИВЛ.

с чего всё началось

Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в экстренных службах.

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

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