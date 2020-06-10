Происшествия
News.ruНазвана одна из вероятных причин разлива топлива в Норильске
Вероятной причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать просадка бетонной площадки под резервуаром. На площадке Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) при этом находятся ещё три резервуара, чьё техническое состояние не определено.
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Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трёх резервуаров на ТЭЦ в Норильске
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