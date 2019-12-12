Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНазвана возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии. Этот предварительный вывод через информагентства озвучил городской департамент здравоохранения.
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с чего всё началось
Ранее он опубликовал пост на своей странице в Facebook
, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение, после чего он вызвал скорую.
ТАСС13:18

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Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг

«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
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Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева арестовали на два месяца по делу о получении взятки от представителя коммерческой организации, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
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Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
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США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
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После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
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Как сообщает Daily Mail, пользователи, у которых установлен WhatsApp на этих устройствах, не смогут регистрировать новые аккаунты или подтверждать существующие.
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Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
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