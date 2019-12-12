с чего всё началось

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии. Этот предварительный вывод через информагентства озвучил городской департамент здравоохранения.

Политика Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.

Политика Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Биатлон Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Происшествия Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева арестовали на два месяца по делу о получении взятки от представителя коммерческой организации, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Происшествия В убийстве Шеремета подозреваются пять человек Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.