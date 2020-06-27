Экономика
Lenta.ruНазвана выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм». По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.
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Ивановцам рассказали о рисках при открытии индивидуального инвестиционного счета
Ивановские новости25 июня в 11:30
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Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Единоборства
Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Экономика
В Краснодарском крае опубликованы тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Как передает АиФ, расценки будут проиндексированы в плановом порядке с 1 июля. Опубликованы приблизительные тарифы.
Южный Федеральный 06:44
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Московское "Динамо" объявило, что в сегодняшней встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА сыграет основным составом.
Российская газета 06:57
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Политика
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Общество
Минниханов сообщил о послаблении ограничительных мер в республике
Как сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов, Роспотребнадзор России проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.
Республика Татарстан 07:14
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды для независимой экспертизы
Компания «Норникель», на одном из объектов которой произошла экологическая катастрофа, не позволила депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти пробы загрязненной воды и почвы.
ТВК 08:33
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
Gazeta.SPb 01:09
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург 25 июня в 05:41
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29