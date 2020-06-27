Экономика
Lenta.ruНазвана выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм». По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).ПРАЙМ26 июня в 19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Экономика
В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже
Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди".
Газета.Ru 03:45
Происшествия
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
Проверку по факту перекачки в тундру стоков с обогатительной фабрики в Норильске начали представители прокуратуры и Росприроднадзора, дополняет ТАСС.
Вести.Ru 03:58
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Политика
Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости 04:30
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Кино
Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети
Народные новости 26 июня в 20:33
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Путин спрогнозировал инфляцию в 4% по итогам года
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инфляция по итогам 2020 года будет на уровне 4%, в соответствии с ориентиром.
Интерфакс 04:34
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Известия вчера в 21:08
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:41
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала фотографию своего внука.
Pravda.Ru 03:55
Здоровье
В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек
За все время коронавирусом в России заразились более 634 тыс. человек, за прошедшие сутки власти зарегистрировали 6791 новый случай.
РБК 03:54
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
Известия вчера в 22:08
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Политика
В США предъявили обвинения пытавшимся свалить статую Эндрю Джексона
В США предъявили обвинения четверым участникам протеста, которые попытались свалить с постамента статую седьмого президента Соединённых Штатов Эндрю Джексона около Белого дома.
RT на русском 04:37
Общество
В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве — 717, Подмосковье — 325, Ханты-Мансийском автономном округе — 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:50
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Игры
Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera 04:39
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10