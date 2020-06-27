Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

с чего всё началось

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм». По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.

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