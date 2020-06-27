Экономика
Lenta.ruНазвана выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм». По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.
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с чего всё началось
Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).ПРАЙМ26 июня в 19:03
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Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва 04:33
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Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам
Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики.
Газета.Ru 04:56
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«Десна» — «Динамо». 28.06.2020. Где смотреть матч УПЛ онлайн, во сколько начало, прямая трансляция. LIVE
В воскресенье, 28 июня, в матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская «Десна» примет киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:36
Происшествия
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости 04:30
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
Известия вчера в 22:08
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели срочника в воронежской части прекращено
МОЁ! Оnline Воронеж 26 июня в 13:35
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Футбол
СМИ: Гончаренко останется в ЦСКА
По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе после матча с «Зенитом».
RT на русском 05:12
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport вчера в 15:58
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие
ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года
Руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в декабре 2020 года ВМФ России получит головную атомную подлодку "Казань" (модернизированный проект 885М — "Ясень-М").
Вести.Ru вчера в 22:43
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 26 июня в 09:32
Шоу-бизнес
После 23 лет брака телеведущий Константин Ивлев развелся с женой
Известный российский шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев бросил супругу после 23 лет брака.
iReactor 26 июня в 05:33
Футбол
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия
Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии
Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Общество
В России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.
BFM.ru 03:56
Футбол
Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 14:51
Наука
Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы
Выяснилось, что у 19% пациентов заболевание протекало без проявления симптомов в связи с особенностями иммунной системы.
Evo-rus.com 03:12
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01