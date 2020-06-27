Экономика
Lenta.ruНазвана выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм». По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.
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Ивановцам рассказали о рисках при открытии индивидуального инвестиционного счета
Ивановские новости25 июня в 11:30
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Общество
Калининградская область открыла туристический сезон
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Футбол
Атлетико Мадрид – Алавес: прогноз Анатолия Парамонова на 27 июня 2020 года
27 июня в 23:00 по МСК Атлетико Мадрид принимает Алавес на стадионе «Ванда Метрополитано» в рамках 32-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 07:15
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Финансы
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Технологии
Бета-версия iOS 14 обнаружила «шпионскую» функцию в TikTok
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения.
The GEEK 06:56
Армия и оружие
Американский адмирал испугался подлодок из РФ в Средиземном море
Об угрозе подлодок из России в Средиземном море предупредил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РЕН ТВ 10:46
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Общество
ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по Конституции 52,6%
Как сообщил собеседник "Ъ", ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования за — 73,6%.
Коммерсантъ 08:23
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Происшествия
Жестокое избиение активиста «Партии Шария» — ход следствия изменился
Следствие переквалифицировало статью в деле о нападении на активиста «Партии Шария» Никиту Роженко, который был жестоко избит в Харькове в ночь на 25 июня.
Rusvesna.su 06:22
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Происшествия
В Тульской области продолжается поиск пропавшей девочки
Полиция и следствие продолжают поиски пропавшей 13-летней Юлии Клименковой.
Тульские новости 11:35
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в своем Instagram фотографию с бокалом красного вина.
Pravda.Ru 05:30
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 25 июня в 12:48
Общество
МЧС предупредило о скором усилении ветра и грозе в Подмосковье
Ухудшение погоды ожидается до 20.00 мск субботы, 27 июня. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер с порывами до 12-17 м/с.
Газета.Ru 07:47
Религия
В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров
Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств.
Lenta.ru 11:59
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
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