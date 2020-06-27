Экономика
Lenta.ruНазвана выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм». По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.
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Жилищный кооператив «БестВей» — выгодная альтернатива ипотеке
Радио Business FM Челябинск25 июня в 05:22
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Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Глава «Автодора» назвал завершение трассы Москва—Казань в 2024 году сверхзадачей
Завершение строительства платной скоростной трассы Москва—Казань на три года раньше запланированных сроков является сверхзадачей, считает глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 12:11
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
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Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены.
Газета.Ru 19:13
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
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Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
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The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыкальные произведения в своей предвыборной кампании.
Lenta.ru 18:46
Футбол
РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»
Российская Премьер-Лига разъяснила причину, по которой "Ростовом" мог быть заявлен Хорен Байрамян на игру 24-го тура чемпионата против "Арсенала".
CT news 16:47
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru 20:05
Авто
Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8
Не дожидаясь премьеры и официального старта продаж, отечественные дилеры GAC представили новые минивэны GN8 в своих шоурумах.
Тарантас Ньюс 25 июня в 16:28
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings вчера в 08:02
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Армия и оружие
Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90
Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Спорт
Kalypso выпустила полное собрание Dungeons 3 — Complete Collection
Издательство Kalypso Media объявило о выпуске полного издания стратегического симулятора подземелья Dungeons 3. В версию Dungeons 3 — Complete Collection включены все ранее вышедшие к игре дополнения и расширения: Once Upon a Time; Evil of the Caribbean; Lord of the Kings; Clash of Gods; An Unexpected DLC; Famous Last Words; A Multitude of Maps.
Игромания.ру вчера в 14:41
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
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В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
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Высыпало на пиво. Бывает ли аллергия на алкоголь?
Как говорит нарколог, такие проявления псевдоаллергии на алкоголь для европейцев не так характерны и этот вопрос становится географическим — есть некоторые нации, у которых такая проблема с ферментами больше распространена.
Аргументы и Факты 17:07
Игры
Стала известна возможная дата релиза новой Call of Duty
По словам Xclusive Ace, разработка новой Call of Duty уже почти завершена — готовы все многопользовательские карты, а также сюжетный режим за исключением нескольких анимаций.
CyberSport.ru 17:43
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели 13:38
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
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Василий Орлов: Почти 100 автобусов купят районы Приамурья за два года
Семь новых автобусов, предназначенных для муниципалитетов, поступило в Амурскую область: два "МАЗа" для Благовещенска и пять "ПАЗов" для Тынды.
Российская газета 25 июня в 03:02
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«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37