Издательство Kalypso Media объявило о выпуске полного издания стратегического симулятора подземелья Dungeons 3. В версию Dungeons 3 — Complete Collection включены все ранее вышедшие к игре дополнения и расширения: Once Upon a Time; Evil of the Caribbean; Lord of the Kings; Clash of Gods; An Unexpected DLC; Famous Last Words; A Multitude of Maps.