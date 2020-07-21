Коронавирус
ИзвестияНазвана выигравшая от коронавируса страна
По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия. Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик. Многие страны увеличили объемы госдолга, чтобы обеспечить рост экономики.
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