Коронавирус

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Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия. Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик.
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Названа выигравшая от коронавируса страна

Известиявчера в 18:37

Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

REGNUMвчера в 04:22

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правдавчера в 13:57

Названа страна, которой пандемия пойдет на пользу

Московский Комсомолецвчера в 13:54

Названа выигравшая от коронавируса страна

Lenta.ruвчера в 13:29

Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Газета.Ruвчера в 14:49

Курс Путина может смягчить удар COVID-19 по экономике РФ — New York Times

ИА Красная Веснавчера в 02:10
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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
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Политика

Врио губернатора Дегтярева представили правительству Хабаровского края

20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, отстранив в связи с утратой доверия прежнего главу региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ 02:38
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
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Армия и оружие

Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море

Напомним, в акватории Черного моря стартовали совместные морские учения Украины и стран НАТО «Sea Breeze-2020».
Военное дело 08:03
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
15
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
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Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
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Армия и оружие

В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
5,7K
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
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Политика

Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии

В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
RT на русском 10:05
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Авто

Производство нового тягача класса Euro 6 начнется на «Камазе» в ноябре

ПРАЙМ 10:56
Общество

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке обстрелял беспилотник СБУ

Захвативший заложников в украинском Луцке выкидывает из окон автобуса взрывпакеты и обстреливает беспилотник СБУ.
НТВ 11:07
Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
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Шоу-бизнес

Шарлиз Терон понадобилось три операции после «Бессмертной гвардии»

Шарлиз Терон призналась, что перенесла три операции после съемок в фильме "Бессмертная гвардия".
ИА InterMedia 06:01
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Происшествия

СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
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Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

Причиной стала якобы причастность Кадырова к нарушениям прав человека. Об этом заявил 20 июля госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.
ToDay News Ufa 09:12
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
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Политика

Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Религия

День Казанской Божией матери отмечают 21 июля

День Казанской иконы Божией Матери празднуют дважды в год: летом — 21 июля — в память явления иконы в Казани, и 4 ноября — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов.
ННТВ 08:23
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru вчера в 07:44
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
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Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
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Армия и оружие

Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru вчера в 14:04
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Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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