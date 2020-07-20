Коронавирус
ИзвестияНазвана выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия. Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
Комсомольская правдавчера в 13:57
Курс Путина может смягчить удар COVID-19 по экономике РФ — New York Times
ИА Красная Веснавчера в 02:10
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В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
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РИА Новости 05:40
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В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
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В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
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Захвативший заложников в украинском Луцке выкидывает из окон автобуса взрывпакеты и обстреливает беспилотник СБУ.
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Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
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Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
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