Коронавирус
ИзвестияНазвана выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия. Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик.
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Политика
The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США
Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
Новые Известия 04:34
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Ученые изучают этот феномен и пришли к выводу, что постепенно расходятся африканская и арабская тектонические плиты.
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Федор Добронравов уволился из театра из-за обиды
MedikForum.ru 18:53
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Космос
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесли на октябрь 2021 года
Новый телескоп предназначен для подробного изучения истории нашей галактики и поиска планет, на которых возможна жизнь.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июля в 15:24
Общество
В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 09:16
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
Экономика
Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%
Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли.
REGNUM 18 июля в 01:22
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС 20:09
Шоу-бизнес
Боря Левин из «Интернов» работает официантом в Лондоне
MedikForum.ru 20:13
Наука
Биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки все равно зеленые
Биологи провели исследование и пришли к выводу, что кости прозрачных лягушек остаются зелеными из-за токсина.
Pravda.Ru 11:49
Хоккей
Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ
Свен рассказал, что у российских спортсменов определенно отличная подготовка и прекрасная техника.
CT news 11:39
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Общество
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 21:07
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
RT на русском 18:51
Шоу-бизнес
Эмилию Кларк застали с бывшим парнем Ребекки Фергюсон
Что касается Тома, то он состоял в отношениях со звездой фильма «Снеговик», 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон.
Wday.ru 07:30
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16