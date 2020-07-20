Коронавирус

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Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия. Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

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Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

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REGNUM04:22

Названа страна, которой пандемия пойдет на пользу

Московский Комсомолец13:54
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