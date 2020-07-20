Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазвана выигравшая от коронавируса страна

Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия. Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Газета.Ruвчера в 14:49

Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

REGNUMвчера в 04:22

Названа страна, которой пандемия пойдет на пользу

Московский Комсомолецвчера в 13:54

Названа выигравшая от коронавируса страна

Lenta.ruвчера в 13:29

The New York Times (США): какая страна будет процветать в нашем мире после пандемии? (The New York Times)

ИноСМИвчера в 07:31

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правдавчера в 13:57

New York Times назвал страну, которую пандемия сделает лишь сильнее

ИА Красная Веснавчера в 03:06
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

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Экономика

Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Компания Toyota презентовала обновленный логотип

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
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Футбол

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