Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие.

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций "По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства. 120

Политика В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство кораблей Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал США "не совать нос" в дела России и принадлежащего ей полуострова.

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению. 21

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,1K

Наука Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда. 27

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 17

Кино Премьеру фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), новая дата пока неизвестна.

Футбол Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак» Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.