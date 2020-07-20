Коронавирус
Lenta.ruНазвана выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие.
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Футбол
«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе
Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
Rambler News Service 08:38
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 13:31
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Политика
В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство кораблей
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал США "не совать нос" в дела России и принадлежащего ей полуострова.
Газета.Ru 14:48
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению.
РИА Новости 14:05
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Общество
СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник
Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
Городовой 12:38
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Политика
Офис Зеленского ответил Кадырову на требование извинений от президента
Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.
News.ru 13:55
Армия и оружие
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
RT на русском 15:10
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), новая дата пока неизвестна.
ТАСС 15:07
Политика
Кадыров обвинил Госдеп США в лицемерии
ИА Красная Весна 14:23
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:36
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 14:04
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова
Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30