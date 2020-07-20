Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана выигравшая от коронавируса страна

Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Газета.Ru14:49

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правда13:57

The New York Times (США): какая страна будет процветать в нашем мире после пандемии? (The New York Times)

ИноСМИ07:31

Названа выигравшая от коронавируса страна

Lenta.ru13:29

Названа страна, которой пандемия пойдет на пользу

Московский Комсомолец13:54

Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

REGNUM04:22

New York Times назвал страну, которую пандемия сделает лишь сильнее

ИА Красная Весна03:06
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Общество

Фигурантка дела «Нового величия» подала иск к России на 5 млн рублей

Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству на 5 млн руб. в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ее адвокат Ольга Карлова.
Коммерсантъ 16:37
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Происшествия

СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Москве-реке

Следственный комитет начал проверку после обнаружения в подмосковном Лыткарино тела полугодовалой девочки около гидротехнического шлюза в Москве-реке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:13
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
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Политика

Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина.
Lenta.ru 16:04
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Шоу-бизнес

Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным

По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru 13:16
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Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Японская компания Sony планирует выпустить God of War на ПК в августе.
Evo-rus.com вчера в 13:50
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
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Общество

Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена

В июле 2018 года комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что найденные в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их окружению.
Российская газета 16:03
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Гаджеты

AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается

Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Происшествия

Российский криминальный авторитет Циркач арестован в Польше

В Польше арестовали криминального авторитета Олега Пирогова, известного как Циркач.
НТВ 13:24
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Футбол

«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
Чемпионат 14:56
Происшествия

Пять детей погибли в результате ДТП во французском Дроме

RT на русском 16:42
Шоу-бизнес

Бузова заявила, что «обожает геев, лесбиянок и трансгендеров»

Взгляд.ру 15:20
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Футбол

Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»

По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
Газета.Ru 15:39
2
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Общество

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
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Происшествия

Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию

Экономика сегодня 13:06
Футбол

Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды

Главный тренер "Химок" Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды, передает Sport24.
Газета.Ru 14:35
Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18 июля в 18:34
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Энергетика

Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru 04:21
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