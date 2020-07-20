Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана выигравшая от коронавируса страна

Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Газета.Ru14:49

Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

REGNUM04:22

Названа страна, которой пандемия пойдет на пользу

Московский Комсомолец13:54

Названа выигравшая от коронавируса страна

Lenta.ru13:29

The New York Times (США): какая страна будет процветать в нашем мире после пандемии? (The New York Times)

ИноСМИ07:31

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правда13:57

New York Times назвал страну, которую пандемия сделает лишь сильнее

ИА Красная Весна03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,5K
Космос

Более 37 тысяч арабов захотели связать свою жизнь с космосом

Более 37 тысяч заявок поступило со всего региона Ближнего Востока и Северной Африки на участие в трехлетней учебной программе «Арабские пионеры космоса» (Arab Space Pioneers), инициаторами которой выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Русские Эмираты 06:46
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
2,7K
Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
736
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое

За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад.
Deita.ru 00:45
38
Финансы

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
76
Армия и оружие

SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи

Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Футбол

Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»

По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
Газета.Ru 15:39
2
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,6K
Общество

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
Эхо Москвы 17:04
1,5K
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
273
Политика

Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
75
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

ТАСС 11:24
2,2K
Общество

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК 17:00
4
Здоровье

Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
20
Экономика

Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара

Заработать необходимое количество денег США не могли, поэтому они продолжали печатать доллары, и в результате потребность американской экономики в новых долларах начала расти по экспоненте, а неизбежность краха сложившейся пирамиды стала очевидной.
ФАН 11:27
Технологии

Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
1K
Футбол

«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге

Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Футбол

«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей 17:31
Экономика

ФНС обновила сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки»

Сервис «Калькулятор по расчету налоговой нагрузки» действует на сайте ФНС в тестовом режиме.
Бухгалтерия.ру 07:14
Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Общество

Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
21
Политика

Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США

Lenta.ru 16:04
2
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
17
Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
77
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,8K
Наука

Как медитация влияет на здоровье сердца

Команда специалистов под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась доказать, что медитация положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
ToDay News Ufa 07:32
4
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru 17:44
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное