Коронавирус
Lenta.ruНазвана выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Космос
Более 37 тысяч арабов захотели связать свою жизнь с космосом
Более 37 тысяч заявок поступило со всего региона Ближнего Востока и Северной Африки на участие в трехлетней учебной программе «Арабские пионеры космоса» (Arab Space Pioneers), инициаторами которой выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Русские Эмираты 06:46
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое
За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад.
Deita.ru 00:45
Финансы
Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
Армия и оружие
SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи
Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Футбол
Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»
По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
Газета.Ru 15:39
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
Эхо Москвы 17:04
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
Политика
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Экономика
Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара
Заработать необходимое количество денег США не могли, поэтому они продолжали печатать доллары, и в результате потребность американской экономики в новых долларах начала расти по экспоненте, а неизбежность краха сложившейся пирамиды стала очевидной.
ФАН 11:27
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Футбол
«Спартак» хочет уволить главного тренера
Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей 17:31
Экономика
ФНС обновила сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки»
Сервис «Калькулятор по расчету налоговой нагрузки» действует на сайте ФНС в тестовом режиме.
Бухгалтерия.ру 07:14
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Общество
Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков
Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых
«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Наука
Как медитация влияет на здоровье сердца
Команда специалистов под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась доказать, что медитация положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
ToDay News Ufa 07:32
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru 17:44