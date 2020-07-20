Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,5K

Космос Более 37 тысяч арабов захотели связать свою жизнь с космосом Более 37 тысяч заявок поступило со всего региона Ближнего Востока и Северной Африки на участие в трехлетней учебной программе «Арабские пионеры космоса» (Arab Space Pioneers), инициаторами которой выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,7K

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Здоровье Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад. 38

Финансы Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. 76

Армия и оружие SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.

Политика Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.

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Экономика Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара Заработать необходимое количество денег США не могли, поэтому они продолжали печатать доллары, и в результате потребность американской экономики в новых долларах начала расти по экспоненте, а неизбежность краха сложившейся пирамиды стала очевидной.

Технологии Илон Маск назвал преимущества чипирования О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.

Футбол «Спартак» хочет уволить главного тренера Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 17

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых «Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов. 77

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,8K

Наука Как медитация влияет на здоровье сердца Команда специалистов под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась доказать, что медитация положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. 4