Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами - возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении - боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость.

с чего всё началось

Шевцова назвала замену углю в таком случае. Она рассказала, что нужно выпить 1,5 литра теплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара, вызвать рвоту, а затем при необходимости обратиться в скорую помощь. Сорбенты при алкогольном отравлении она назвала бесполезными.

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