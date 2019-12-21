Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазвана замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Шевцова назвала замену углю в таком случае. Она рассказала, что нужно выпить 1,5 литра теплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара, вызвать рвоту, а затем при необходимости обратиться в скорую помощь. Сорбенты при алкогольном отравлении она назвала бесполезными.
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с чего всё началось

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами - возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении - боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость.
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