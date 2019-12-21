Здоровье
Lenta.ruНазвана замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Шевцова назвала замену углю в таком случае. Она рассказала, что нужно выпить 1,5 литра теплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара, вызвать рвоту, а затем при необходимости обратиться в скорую помощь. Сорбенты при алкогольном отравлении она назвала бесполезными.
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с чего всё началось
Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.Агентство Москвавчера в 00:30
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Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Агентство Москвавчера в 00:30
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