Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.

с чего всё началось

Стали известны детали нового контракта нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом", сообщает ФАН. По информации издания, зарплата футболиста будет сокращена в пять раз. Годовой оклад игрока составит €800 тысяч.

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