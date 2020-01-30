Политика

ИзвестияИзвестияНазвана зарплата Медведева на новой должности

15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров. По его словам, в контексте обозначенных президентом во время послания Федеральному собранию приоритетов работы очевидно, что правительство должно предоставить ему возможность принимать нужные для этого решения.
Читать в источнике
Комментировать3353

Подробнее о событии

Названа зарплата Медведева на новой должности

Известия19:39

Названа зарплата Медведева на новой должности

РИА Новости15:43

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Интерфакс09:51

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

Газета.Ru13:20

Медведев будет получать 618 000 рублей в месяц на новой работе

Ведомости09:51

Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

РБК10:37

Зарплата Медведева на посту зампредседателя Совбеза составит 618,7 тыс. рублей в месяц

ТАСС09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 17:00
Авто

GAC выводит на рынок конкурента Renault Arkana

Китайский автогигант GAC определился со временем вывода на рынок новых модификаций кроссовера GS4.
Новые автомобили 22:03
Культура

Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»

Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.
Cyber.sports.ru 14:45
Политика

Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз

Уже с 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.
Эхо Москвы 15:01
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания 09:32
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Армия и оружие

CNN: более 60 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

ТАСС 17:41
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Общество

Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Газета.Ru 21:12
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru 10:08
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
Хоккей

Ковальчук отличился за «Монреаль» в матче с «Баффало»

RT на русском 20:29
Гаджеты

Стартовали продажи нового кнопочного слайдера Inoi 288S за 2990 рублей

Дни24 08:40
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Газета Metro 05:26
Экономика

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 21:29
Экономика

РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%

"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
ТАСС 17:42
Экономика

Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
Коммерсантъ 17:58
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 11:26
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика вчера в 01:33
Здоровье

Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах

Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.
REGNUM 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное