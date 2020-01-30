Политика
РИА НовостиНазвана зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 16 января.
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УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
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В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Общество
Новый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года
Как рассказывают в ведомстве, вынесенный сейчас на общественное обсуждение законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие.
Происшествия
В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Сбежавшего из суда Новокузнецка после оглашения приговора преступника выводили в туалет, где он избил конвоира и сбежал, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Происшествия
Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Общество
В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса
Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
Наука
В Красном море нашли источник токсичных газов
Происшествия
В Москве кассир убил покупателя за кражу кофе
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом
Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Политика
Помощница вице-президента США увольняется на фоне импичмента Трампа
Шорт не стал отрицать влияние роли Уильямс в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, ставшего началом процедуры импичмента Трампа, на ее поспешное увольнение.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Общество
Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля
На следующей неделе начнется потепление Морозная погода в Алтайском крае продержится до понедельника, 3 февраля, включительно.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Политика
На Украине детей разделят по сортам
Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что новый законопроект о среднем образовании разделит детей на Украине по языковым группам, что противоречит предвыборным обещаниям Владимира Зеленского.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Наука
Ученые объяснили появление седины из-за стресса
Ученые Гарвардского университета отследили механизм появления седых волос после того, как человек испытал сильный стресс, пишет Der Standard.
Авто
Названы шесть самых бесполезных опций в автомобиле
Эксперты «Российской газеты» составили список из шести самых проблемных и низкоэффективных опций современных машин.
Футбол
Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»
Футбол
«Наполи» отказался продавать Мертенса в «Челси» за 8 миллионов евро
«Наполи» отклонил предложение «Челси» в размере 8 миллионов евро за бельгийского нападающего Дриса Мертенса, сообщает Tuttomercatoweb.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации о разделе имущества.
Шоу-бизнес
Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.