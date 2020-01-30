Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 16 января.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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