Политика
РИА НовостиНазвана зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 16 января.
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Авто
Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика
Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства — это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний Bosch в лице своего генерального директора Волькмара Деннера.
Космос
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся
Автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не выполнила штатный маневр и израсходовала слишком много энергии, сообщает НАСА.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Зенитный ракетно-пушечный комплекс России «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
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Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Спорт
Тарасов предложил изобрести в России свой футбольный мяч
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Футбол
Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб
В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
Наука
Сканирования уменьшают риск смерти от рака легких на 25%
Космос
В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта
Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.