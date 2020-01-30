Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 16 января.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Известия19:39

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

Газета.Ru13:20

Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

РБК10:37

Названа зарплата Медведева на новой должности

РИА Новости15:43

Медведев будет получать 618 000 рублей в месяц на новой работе

Ведомости09:51

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Интерфакс09:51

Зарплата Медведева на посту зампредседателя Совбеза составит 618,7 тыс. рублей в месяц

ТАСС09:58
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