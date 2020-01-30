Политика
РИА НовостиНазвана зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 16 января.
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Шоу-бизнес
Друг принца Гарри рассказал о его волнениях из-за переезда в Канаду
Культура
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Наука
Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток
В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков.
Экономика
РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» актриса Юлия Михалкова рассказала правду о своем размере груди.
Экономика
Украина на пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам
Никто не хочет платить Главная причина грядущего пенсионного кризиса на Украине такая же, как и во всем остальном мире.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Футбол
«Герта» объявила о трансфере Пёнтека
Здоровье
Число заболевших коронавирусом приблизилось к десяти тысячам человек
Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV приблизилось к десяти тысячам человек.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Армия и оружие
Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут
Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
Интернет
Google объединит почту и мессенджер в одно приложение
Компания Google планирует выпустить новое приложение, которое совмещает в себе ряд сервисов корпорации.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В Минобороны сообщили, что 25 самолётов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
Авто
Что купить в феврале: 7 главных новинок России
Кино
В Сети появились первые отзывы на «Хищных птиц» с Марго Робби
После снятия эмбарго в Твиттере стали появляться рецензии первых зрителей на фильм "Хищные птицы" с Марго Роби в роли Харли Квинн из "Отряда самоубийц", сообщает Independent.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Экономика
Центробанк нашел в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей
По версии следствия, с конца ноября по начало декабря 2019 года врио предправления Владимир Бондаренко использовал свой счёт в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств.