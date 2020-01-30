Политика
РИА НовостиНазвана зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 16 января.
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Политика
Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
Политика
Помпео прибыл с визитом на Украину
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Политика
Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия
Футбол
Бруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся снова стать родителями.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Политика
Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Политика
WP: Белый дом не стал урезать помощь Украине в проекте бюджета
Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Происшествия
7,5 млн рублей компенсации требует экс-губернатор Юрченко
7,5 млн рублей компенсации требует экс-губернатор Юрченко от Министерства финансов.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали на тестах
Японская Mitsubishi продолжает дорожные испытания внедорожника Outlander, премьера которого ожидается во второй половине этого года.
Футбол
Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
Армия и оружие
В ливийском Триполи высадились турецкие военные
Общество
Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из duty free
Московский аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free).
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.