Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана зарплата Медведева в Совбезе

Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
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Стала известна зарплата Медведева на новой работе

Lenta.ru10:10

Путин установил зарплату Медведеву

Российская газета09:54

Зарплата Медведева на посту зампредседателя Совбеза составит 618,7 тыс. рублей в месяц

ТАСС09:58

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Интерфакс09:51

Названа зарплата Медведева в новой должности

RT на русском09:49

Названа зарплата Медведева в Совбезе

РИА Новости09:38

Медведев будет получать 618 000 рублей в месяц на новой работе

Ведомости09:51
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Политика

Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

Глава государства поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:32
Футбол

Соболев: Еще не до конца верю, что я перешел в «Спартак»

Нева Спорт 10:29
Происшествия

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости 07:56
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды

На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Lenta.ru 09:50
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Политика

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:34
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ 07:56
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru 09:25
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 04:30
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат 06:28
Религия

В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

Lenta.ru 09:57
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.
VSE42.RU вчера в 22:35
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Общество

Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания приняла решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полётов к Международной космической станции в 2020 и 2021 годах.
RT на русском 08:18
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Авто

Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS

Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
Коммерсантъ 08:44
Футбол

Роналду первым набрал в инстаграме 200 млн подписчиков

На днях форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилось еще одно «важное» достижение.
Все про Спорт ру 02:37
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Общество

Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Секрет фирмы вчера в 10:04
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