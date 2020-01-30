Политика
РИА НовостиНазвана зарплата Медведева в Совбезе
Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
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Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Политика
Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления
Глава государства поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления, передает РИА «Новости».
Футбол
Соболев: Еще не до конца верю, что я перешел в «Спартак»
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания приняла решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полётов к Международной космической станции в 2020 и 2021 годах.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Авто
Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS
Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
Футбол
Роналду первым набрал в инстаграме 200 млн подписчиков
На днях форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилось еще одно «важное» достижение.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.