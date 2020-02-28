Армия и оружие
Lenta.ruНазвана защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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с чего всё началось
21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена.Известиявчера в 10:59
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Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Пятый каналвчера в 13:06
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