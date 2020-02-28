Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНазвана защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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с чего всё началось

Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена.
Известиявчера в 10:59

Подробнее о событии

Стала известна защита российских самолетов в Сирии

Московский Комсомолец06:39

Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

Известиявчера в 10:59

Военный эксперт описал защиту российских самолетов от ракет террористов

Красная веснавчера в 16:01

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

РИА Новостивчера в 15:08

Эксперт рассказал о защите российских самолетов от вражеских ПЗРК

РЕН ТВвчера в 14:21

Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок

Пятый каналвчера в 13:06

Названа защита российских самолетов в Сирии

Lenta.ru05:44
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

ТАСС вчера в 09:45
Общество

Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

REGNUM 09:08
Армия и оружие

Турция уточнила число погибших военных в Идлибе

Турция уточнила число погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Lenta.ru вчера в 18:07
Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 06:26
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru вчера в 14:24
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
Общество

Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса

Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
REGNUM 10:50
Общество

Болгария затормозила «Турецкий поток»

Lenta.ru 10:16
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Здоровье

У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено

Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
ТАСС 09:35
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Спорт

Брянский лыжник Большунов выступит на этапе Кубка мира в Финляндии

Стало известно, что брянский лыжник Александр Большунов также заявлен на соревнования в Финляндии.
БрянскToday 08:23
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
ТАСС 10:34
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия 08:37
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Политика

Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Эхо Москвы вчера в 21:08
Армия и оружие

США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу

США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Lenta.ru 09:41
Армия и оружие

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
iReactor 09:40
Кино

Появились дебютные постеры экранизации Monster Hunter

Портал IGN опубликовал первые постеры экранизации Monster Hunter от Capcom.
Игромания.ру 09:18
Политика

Голосование о поправках к Конституции РФ пройдет 22 апреля

Комитет по государственному строительству и законодательству при Государственной Думе РФ поступила информация о дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Долг.рф вчера в 04:01
Общество

В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 10:53
Здоровье

В Южной Корее зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом

Напомним, повторные случаи заражения были зафиксированы в некоторых провинциях Китая.
РЕН ТВ 10:40
Авто

УАЗ «Хантер» стал внедорожным электрокаром

AutoNews 06:48
Политика

Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 10:25
Политика

В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 09:55
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР

Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Хакасия-Информ 00:20
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года

Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Sport.ru 03:59
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