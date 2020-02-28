Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНазвана защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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с чего всё началось

Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

В Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они работают на более низких высотах, так как бьют по наземным целям и потому оснащаются защитой от ПЗРК вероятного противника, добавил Михайлов.
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Стала известна защита российских самолетов в Сирии

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Эксперт рассказал, каким способом российская авиация защищается в Сирии

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Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

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Названа защита российских самолетов в Сирии

Lenta.ru05:44

Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок

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Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

Известиявчера в 10:59
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Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Согласно переданным координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться прокомментировали силовики Там сирийцы боролись с террористами из запрещенной в РФ "Хайят Тахрир Аш-Шам".
Piter.tv 01:30
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Около 70% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции

В исследовании был задан вопрос — как относятся граждане к тому, что голосование состоится 22 апреля — в будний день, который будет объявлен выходным.
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

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Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
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Путешествия

Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 06:29
Происшествия

Ученица скончалась в школе в Зеленограде

Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Интерфакс 06:22
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Происшествия

В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
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Здоровье

Повторно заразившиеся коронавирусом люди не опасны, заявили в КНР

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным сводки Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 24 февраля в китайском городе Ухань медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-2019.
REGNUM 05:47
Армия и оружие

Начнет ли Эрдоган войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM 05:30
Экономика

Сбербанк назвал предел возможного падения курса рубля

С одной стороны, в Китае практически прекратился рост числа заболеваний за пределами провинции Хубэй.
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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
Политика

В Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»

Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и надеется на завершение проекта, несмотря на них, заявил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
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Шоу-бизнес

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Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
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Происшествия

В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда

В Одессе неизвестный мужчина с гранатой захватил здание Приморского районного суда и взял заложников, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Думская.
Известия 06:44
Кино

Появились фото со съемок «Последней дуэли». С блондином Беном Аффлеком и Адамом Драйвером в броне

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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

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Президента Монголии поместили на карантин

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Погба возобновит тренировки в общей группе «МЮ» со следующей недели

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется к тренировкам в общей группе в начале следующей неделе, сообщает L'Equipe.
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Россия отказалась останавливать армию Сирии

Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
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ЦИК получил на проведение голосования по Конституции 14,8 млрд рублей

"Из бюджета РФ выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования... 14,8 миллиарда рублей...
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Kia официально подтвердила смену логотипа марки

Осенью текущего года южнокорейская марка Kia официально сменит свой логотип. Такое решение подтвердил президент компании Хан Ву Пак.
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Из мультфильма «Вперед» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа

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Продажи через Telegram превысили 1 млрд рублей в 2019 году

За 2019 год на площадке было проданы товары на 1,1 млрд рублей. Заблокированный Telegram обошел по продажам WhatsApp, Viber и YouTube.
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Как работают Яндекс.Новости?
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