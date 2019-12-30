Общество
РБКНазвание «Голландия» официально перестало существовать
С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция NOS. В публикации отмечается, что с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды».
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Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Общество
Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год
Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.
Хоккей
Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по шее Пажо
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась массовая потасовка.
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
Кино
О Гарри Поттере снимут продолжение
В продолжении фильмов о самом любимом волшебнике всех детей и взрослых Гарри Поттере речь пойдет о дочери мага Волан-де-Морта, которая будет пытаться воскресить своего батюшку-злодея, сообщает пишут Известия, со ссылкой на We Got This Covered.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Экономика
Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.
Авто
Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Футбол
«Реал» нацелился на «ливерпульца» Мане
Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.