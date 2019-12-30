Общество

РБКРБКНазвание «Голландия» официально перестало существовать

С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция NOS. В публикации отмечается, что с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды».
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Название «Голландия» официально перестало существовать

РБК22:21

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

РИА Новости21:41

Название «Голландия» официально перестало существовать

Life.ru16:15

Название Голландия официально перестало существовать

Известия17:54

Голландия официально прекращает своё существование

News.ru16:27

Нидерланды против Голландии: вечному спору пришел конец

РЕН ТВ22:10

Сегодня перестала существовать Голландия. Это избавит всех от путаницы

Телеканал 360°15:09
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Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане

Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
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Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год

Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.
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Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по шее Пажо

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась массовая потасовка.
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
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В Астрахани загорелся жилой дом

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В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
РИА Новости 22:45
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
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Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
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О Гарри Поттере снимут продолжение

В продолжении фильмов о самом любимом волшебнике всех детей и взрослых Гарри Поттере речь пойдет о дочери мага Волан-де-Морта, которая будет пытаться воскресить своего батюшку-злодея, сообщает пишут Известия, со ссылкой на We Got This Covered.
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Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой

Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
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Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
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На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
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Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
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Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

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Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.
Телеканал 360° 30.12.19 в 07:51
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Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
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Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
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«Реал» нацелился на «ливерпульца» Мане

Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.
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